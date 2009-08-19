Керівництво ПНВХ вважає, що директор «Таврії» рятує своє крісло
"Ми запропонували йому почесну посаду..."
Керівництво Першого національного виноробного холдингу (ПНВХ), який входить до складу корпорації «Логос» (Дніпропетровськ), заявляє, що директор ВАТ «АПФ Таврія», що також входить у корпорацію, рятує своє крісло.
Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив виконавчий директор ПНВХ Андрій СТРІЛЕЦЬ.
За його словами, директор ВАТ «АПФ Таврія» Олександр СИДОРЕНКО в момент кризи «перестав бути адекватним менеджером», тому керівництво компанії не планувало продовжувати з ним контракт, який закінчується у вересні ц.р.
«Про неефективне управління свідчить той факт, що за перші півроку 2009 ринок коньяку в Україні впав на 18,5%, а продажі «Таврії» – на 20%. Тому ми запропонували О.СИДОРЕНКУ почесну посаду в Раді директорів підприємства, а оперативне управління - передати до рук сильнішого менеджера», - сказав А.СТРІЛЕЦЬ.
За його словами, О.СИДОРЕНКО не погодився на цю пропозицію і звинуватив президента корпорації «Логос» Валерія ШАМОТІЯ в тому, що він довів «Таврію» до банкрутства. А.СТРІЛЕЦЬ спростував ці звинувачення.
За його словами, з 24 липня ц.р. президента корпорації “Логос” і мажоритарного акціонера В.ШАМОТІЯ не пускають на ВАТ “АПФ Таврія”.
Довідка УНІАН. Перший національний виноробний холдинг (ПНВХ), який входить до складу корпорації «Логос» (Дніпропетровськ), як керуюча структура, об`єднує ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" (Севастополь, АР Крим, лідер ринку в Україні з часткою в 11%), Агропромислова фірма «Таврія» (Нова Каховка, Херсонська обл., лідер ринку 2008 року з часткою в 25%, у 2009 – 22,3% ), а також первинні бази виноробства: ТОВ "Качинський+" (АР Крим, Севастопольська зона виноробства) і ЗАСТ «Чорноморець» (АР Крим, Бахчисарайський р-н), радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників холдингу становить понад 4 тис. га.
Перший національний виноробний холдинг є власником торгових марок INKERMAN, «Таврія», «Георгіївський Кавалер», «ALeXX». З 2005 року ПНВХ є ексклюзивним постачальником продукції Remy Cointreau в Україні (коньяки «Remy Martin», лікери «Cointreau», шампанське «Piper-Heidsieck», бренді «Metaxa», з 2009 р. – шампанське Piper-Heidsieck).