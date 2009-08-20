Україна передала Лондону чутливу інформацію про продаж зброї - ЗМІ

Британський парламентський комітет з контролю за експортом зброї оприлюднив звіт, у якому стверджується, що британські посередники, можливо, перепродавали зброю, придбану в Україні, до країн, на які поширюється ембарго.

У Британії терміново розпочато розслідування. Про надзвичайну чутливість цього питання свідчить прохання міністра закордонних справ Девіда Мілібенда до членів парламентського комітету на чолі з Роджером Беррі - поки не оприлюднювати деталі наявного в них документу, аби не перешкодити слідству. Там перераховано назви британських фірм-посередників, що одержали від української державної служби контролю за експортом ліцензію на експорт легкої зброї із радянських запасів. Про це у середу повідомила впливова газета Guardian.

За словами членів комітету, вони легко отримали список фірм у травні у Києві від заступника міністра закордонних справ України Олександра Горіна. Беррі каже, що комітет ні в чому не звинувачує Україну, а радше звертає увагу британського уряду на потребу кращого контролю: «Точка зору комітету полягає у тому, що Британія має примушувати виконувати свої експортні критерії, посилювати власний контроль за зброєю».

У звіті комітет висловив занепокоєння, що британське МЗС нічого не знало про продаж Україною зброї британським посередницьким фірмам, хоча ця інформація була легкодоступною. І закликав британські дипломатичні представництва у великих країнах-експортерах зброї тісніше співпрацювати з місцевими органами експортного контролю, аби одержувати інформацію про британські фірми, які одержують ліцензії на продаж зброї.

Німецька хвиля