Єврокомісія високо оцінює потенціал Криму

Єврокомісія має намір відкрити в Криму Агентство регіонального розвитку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, про це сказав голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА на зустрічі з головою Верховної Ради Криму Анатолієм ГРИЦЕНКОМ і головою уряду автономії Віктором ПЛАКИДОЮ.

За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, пріоритетом діяльності агентства буде розвиток курортно-туристичної галузі і аграрного сектору регіону.

«Єврокомісія дуже високо оцінює потенціал Автономної республіки Крим, тому наші фахівці готові поділитися своїми знаннями і досвідом, які сприятимуть розвитку економіки Криму, залучать у регіон європейські інвестиції», - підкреслив глава Єврокомісії.

Він також зазначив, що найближчим часом мають бути визначені пріоритетні напрямки сфери діяльності Єврокомісії в Криму, а також аспекти їх реалізації.

А.ГРИЦЕНКО звернув увагу, що в липні делегація Криму на чолі з головою Ради міністрів АРК В.ПЛАКИДОЮ побувала в Брюсселі, де ознайомилася з діяльністю європейських регіональних об`єднань і асоціацій, напрямками регіональної політики Європейського Союзу і можливостями роботи з фондами ЄС та європейськими фінансовими інститутами.

«Все це зумовило пріоритетні для Кримської автономії сфери реалізації проектів і програм галузевої спрямованості – це насамперед туризм, транспорт, енергетика та інші», - зазначив глава кримського парламенту.

А.ГРИЦЕНКО також додав, що під час візиту до Брюсселя кримська делегація презентувала ряд проектів, які стосуються соціально-економічного становища, промислового потенціалу півострова, розвитку транспортної інфраструктури, та інші проекти розвитку господарського комплексу Криму з урахуванням специфіки регіону.

Керівник парламенту автономії підкреслив, що домовленості щодо розвитку співпраці, досягнуті раніше і під час цієї поїздки, виходять на рівень реалізації і позитивно позначаться на житті всього півострова.