У Києві готуються до грандіозного концерту
08:59, 21 серпня 2009Суспільство
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Сьогодні о восьмій вечора
Класична музика для молоді: у Києві готуються до грандіозного концерту на Софійському майдані
Виступить найвідоміший за кордоном український виконавець Олексій Ботвінов.
Він - родом з Одеси, живе у Цюріху. І нині взявся зацікавити українську молодь творами Моцарта, Баха і Рахманінова. Безкоштовний диво-концерт має вразити сучасними відеоінсталяціями. Такий у травні з аншлагом пройшов в Одесі. Сьогодні ж о восьмій вечора класичну музику можна буде послухати і біля стін Святої Софії.
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