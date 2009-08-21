Класична музика для молоді: у Києві готуються до грандіозного концерту на Софійському майдані

Виступить найвідоміший за кордоном український виконавець Олексій Ботвінов.

Він - родом з Одеси, живе у Цюріху. І нині взявся зацікавити українську молодь творами Моцарта, Баха і Рахманінова. Безкоштовний диво-концерт має вразити сучасними відеоінсталяціями. Такий у травні з аншлагом пройшов в Одесі. Сьогодні ж о восьмій вечора класичну музику можна буде послухати і біля стін Святої Софії.

ICTV