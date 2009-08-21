Прокуратура в суді виступить на стороні порту «Южний»

Чорноморська транспортна прокуратура в судовій суперечці «порт «Южний» - компанія «ТІС» виступить на стороні порту. Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник прокурора Одеської області Юрій ОЛІЯНЧУК.

За його словами, вчора Чорноморським транспортним прокурором після ретельного вивчення правової сторони питань відносин порту «Южний» і компанії «ТрансІнвестСервіс» ухвалено рішення виступити в розгляді господарської справи в суді за позовом компанії ТІС до порту «Південний» на стороні морського порту.

«Зважаючи на попередню перевірку, яку провела Чорноморська транспортна прокуратура, наявність фактів, які свідчать про те, що порт не давав згоди на проведення цих робіт, а тим більше, не приймав виконані роботи за актом виконаних робіт, ніколи не погоджувався ні письмово, ні усно оплатити виконані ТІСом роботи, Чорноморським транспортним прокурором ухвалено обґрунтоване рішення виступити в розгляді цієї господарської справи в суді на стороні державного підприємства порт «Южний», - повідомив Ю.ОЛІЯНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, ще в січні цього року дочірня компанія «ТрансІнвестСервіс» - «ТІС-Руда» - подала позов до порту «Южний» до Господарського суду Одеської області з вимогою відшкодувати кошти, витрачені на роботи з поглиблення дна в районі причалу №18. Днопоглиблення в районі причалу №18 було проведено за власною ініціативою «ТІС-Руда», але компанія зажадала від порту відшкодування витрат за днопоглиблювальні роботи. Відмова порту сплатити за роботу, не узгоджену з ним, спричинила судову тяжбу. «ТІС-Руда», на переконання порту, необґрунтовано вимагає компенсувати 51,3 млн. грн., витрачені на днопоглиблювальні роботи.

Морський торговий порт «Южний» створено в 1978 році. Морпорт розташовано в незамерзаючому Малому Аджалицькому (Григор’ївському) лимані, в 30 км на північний схід від Одеси, сполучений з морем підхідним каналом завдовжки 3 км і завглибшки 14 м.

Порт здатний переробляти до 15 млн. тонн вантажів на рік.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТрансІнвестСервіс» займається перевалкою зернових і мінеральних добрив, зберіганням вантажів.