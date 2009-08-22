Нацбанк розпочав ліквідацію двох банків

Правління Національного банку України (НБУ) з 21 серпня відкликало банківські ліцензії і розпочало процедуру ліквідації АКБ “Європейський” і ВАТ “Національний стандарт”. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, ліквідатором ВАТ “Національний стандарт” призначено незалежного експерта Юрія ЖУРБУСА, АКБ “Європейський” – Ігоря ЄВСЕЄНКА.

Також повідомляється, що з 21 серпня припинені повноваження тимчасових адміністраторів, правління, наглядової ради і загальних зборів акціонерів банків.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Національний банк України ввів тимчасові адміністрації у ВАТ КБ «Національний стандарт» (тимчасовим адміністратором було призначено Георгія ШУШПАНОВА) і в АКБ «Європейський» (тимчасовий адміністратор - Роман КУДРИЦЬКИЙ).

Тимчасові адміністрації в обох банках введено терміном на один рік.

У вказаних банках також введено з 15 травня 2009 року мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на шість місяців.

АКБ «Європейський» зареєстровано Національним банком України 3 березня 1993 року.

Банк «Європейський» за підсумками першого півріччя 2009 року зазнав збитків 141,411 млн. грн. порівняно з прибутком 5,011 млн. грн. роком раніше.

ВАТ Комерційний банк «Національний стандарт» (м. Київ) став правонаступником ВАТ КБ «Славутич», який працював на фінансовому ринку з 1992 року.

Перше півріччя 2009 року банк закінчив зі збитками 227,074 млн. грн.