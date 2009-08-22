Чому поліпшився інвестиційний клімат в Україні?

Поліпшення інвестиційного клімату є наслідком послідовності економічних реформ уряду і гарантованого захисту прав інвестора, вважає міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН.

Про це йдеться у коментарі міністра, поширеному прес-службою Мінекономіки.

Зокрема, в другому кварталі 2009 року, відзначає Б.ДАНИЛИШИН, з урахуванням переоцінки, втрат і курсової різниці, приріст сукупного об`єму іноземного капіталу склав 1 млрд. 539 млн. доларів США, що в 1,9 рази більше, ніж у першому кварталі, а в цілому за підсумками півріччя – 2 млрд. 358,6 млн. дол. приросту сукупного об`єму іноземного капіталу.

Загальний об`єм прямих іноземних інвестицій до України, на 1 липня 2009 року склав 37 млрд. 965,7 млн. дол., і з розрахунку на одну людину становить 823,9 дол.

У січні-червні 2009 року виросли об`єми капіталу, зокрема, з Нідерландів – на 561,7 млн. дол., Франції – на 342,0 млн. дол., Російської Федерації – на 277,1 млн. дол., що становить понад 50% приросту інвестицій.

Приріст інвестицій відзначено на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, – на 861,0 млн. дол., операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям – на 454,9 млн. дол., торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого споживання, – на 141,5 млн. дол., а також на підприємствах промисловості – на 582,0 млн. дол., зокрема переробної – на 522,6 млн. дол.

Серед галузей переробної промисловості найбільше виросли об`єми прямих іноземних інвестицій у хімічну і нафтохімічну промисловість (на 207,8 млн. дол.) і у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 106,1 млн. дол.) .Загальний об`єм прямих іноземних інвестицій, зроблених в Україну, на 1 липня 2009 року становить 37965,7 млн. дол., що на 6,6% більше об`ємів інвестицій на початок 2009 року і з розрахунку на одну особу становить 823,9 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 8 млрд. 570,1 млн. дол. (22,6% загального об`єму прямих інвестицій до України), зокрема переробної – 7 млрд. 373,9 млн. дол. і добувної – 1 млрд. 046,2 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 1 млрд. 792,1 млн. дол. прямих інвестицій, в металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів – 1 млрд. 406,0 млн. дол., хімічну і нафтохімічну промисловість – 1 млрд. 150,7 млн. дол., машинобудування – 1 млрд. 051,7 млн. дол., виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 758,3 млн. дол.

У фінансових установах акумульовано 8 млрд. 015,7 млн. дол. (21,1%) прямих інвестицій, в організаціях, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 4 млрд. 068,7 млн. дол. (10,7%), на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого споживання – 3 млрд. 828,4 млн. дол. (10,1%).

Про наявність прямих іноземних інвестицій звітували 17,9 тис. підприємств України.

Сума кредитів і позик, одержаних підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 липня 2009 р. становила 6149,7 млн. дол. Найбільше їх надійшло, зокрема, з Нідерландів – 722,5 млн. дол., Франції – 530,5 млн. дол., Німеччини – 509,8 млн. дол., Російської Федерації – 493,0 млн. дол., Австрії – 331,4 млн. дол., Великої Британії – 241,3 млн. дол., Угорщини – 239,3 млн. дол., Польщі – 181,5 млн. дол., Швеції – 152,2 млн. дол.

У першому півріччі 2009 року з України в економіку інших країн світу направлено 25,9 млн. дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося переважно у вигляді грошових внесків.

Об`єм прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці, на 1 липня в 2009 р. становив 6226,8 млн. дол., зокрема в країни ЄС – 5945,0 млн. дол. (95,5% загального об`єму), в країни СНД – 219,6 млн. дол. (3,5%), в інші країни світу – 62,2 млн. дол. (1,0%).

Сума кредитів і позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 липня 2009 року складала 123,4 млн. дол.

Загальний об`єм прямих інвестицій України в економіку інших країн світу, враховуючи позичковий капітал, становив 6350,2 млн. доларів.