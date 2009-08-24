Литвин: питання щодо прожиткового мінімуму виникне першим

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламент має ухвалити закон щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час робочої поїздки на Житомирщину, прогнозуючи перебіг наступної сесії ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, саме це питання і буде ставитися першим, оскільки деякі політичні сили на ньому наполягали.

“Я переконаний, що нам треба приймати рішення з цього питання, оскільки двічі чи тричі Верховна Рада приймала рішення щодо пролонгації терміну розгляду цього питання. Навіть ініціатори розгляду питання зроблять вигляд, що вони забули про цю проблему, то на мою думку, люди нагадають”, - сказав голова ВР.

На його переконання, таке рішення буде сприяти розвитку внутрішнього ринку України.

В.ЛИТВИН також вважає, що на сесії, яка розпочнеться 1 вересня, депутати мають визначитися щодо бюджетного кодексу та низки законів, заветованих Президентом.

“Президент України на останню сесію вніс 93 законопроекти, з них 46 заветував, тобто по суті справи, кожен другий закон у нас ветується. А якщо взяти загальну кількість, Верховна Рада прийняла майже 180 законів, тобто кожен четвертий був заветований. Це по суті, рекорд, і так далі працювати на холостому ходу не можна”, - додав спікер.