Локомотив потяга «Євпаторія – Москва» зійшов з колії

Вчора о 19.10 біля станції Синельникове Дніпропетровської області під час руху на швидкості 10 км/год при переході стрілки зійшов з колії локомотив пасажирського потяга «Євпаторія – Москва», що складався з 18 вагонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жертв і постраждалих немає. Контактна мережа та залізничне полотно не пошкоджені. Затримка руху потягу склала 2 години 35 хвилин. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.