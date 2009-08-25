Локомотив потяга «Євпаторія – Москва» зійшов з колії
10:31, 25 серпня 2009Суспільство
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НП у Дніпропетровській області
Вчора о 19.10 біля станції Синельникове Дніпропетровської області під час руху на швидкості 10 км/год при переході стрілки зійшов з колії локомотив пасажирського потяга «Євпаторія – Москва», що складався з 18 вагонів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жертв і постраждалих немає. Контактна мережа та залізничне полотно не пошкоджені. Затримка руху потягу склала 2 години 35 хвилин. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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