Євро на міжбанку досяг максимуму

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,4525/8,4885, на 12:00 ціни зросли – 8,4780/8,4980. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,4650/8,4880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 16:00 Нацбанк оголосив про купівлю і продаж доларів США за курсом 7,8900/8,0000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2676/0,2691, на 12:00 ціни зросли - 0,2688/0,2698. До закриття ціни знизилися - 0,2687/0,2696. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів склав 31,3795 (-0,1282).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4279/1,4281, а на 15:20 зросли до 1,4323/1,4325.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 12,0665/12,1120, на 12:00 ціни пішли вгору – 12,0980/12,1245. До закриття торгів цінові показники EUR/UAH досягли максимуму – 12,1285/12,1640.