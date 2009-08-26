Янукович: воєнізовані частини рятувальників у критичній ситуації

Аварії на шахтах є результатом хронічного недофінансування вугільної галузі, вважає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Макіївці.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, поки передчасно говорити про причини аварії на шахті ім. Кірова, жертвами якої стали 8 осіб, тому що ще немає офіційного висновку державної комісії.

При цьому він підкреслив, що «подібні випадки на вугільних підприємствах можуть траплятися де завгодно, на будь-якій шахті, тому що триває хронічне недофінансування вугільної промисловості».

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, сьогодні у критичній фінансовій ситуації знаходяться і воєнізовані частини рятувальників. Так, відзначив лідер Партії регіонів, бюджет рятувальників цього року скорочено втричі, при цьому профінансовано його лише на 25%.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні вже ні для кого не новина, що рятувальники самі шукають можливості якихось додаткових заробітків.