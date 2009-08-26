Міліція провела обшук у мерії Сімферополя - ЗМІ

Співробітники міліції провели сьогодні обшук у мерії Сімферополя, в кабінетах чиновників, які займаються земельними питаннями.

Як передає кореспондент УНІАН, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в АР Крим порушило кримінальну справу за фактами незаконного виділення земельних ділянок сімферопольською владою, повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на інформацію начальника міліції автономії Геннадія МОСКАЛЯ.

Працівник прес-служби міліції заявив УНІАН, що не уповноважений нічого коментувати і порадив звернутися або до начальника відділу по зв`язках з громадськістю кримського Главку МВС, або до керівника міліції автономії. УНІАН поки що не вдалося додзвонитися до Г.МОСКАЛЯ.

У виконкомі міськради теж не коментують цю інформацію.

Раніше народний депутат України (фракція Партії регіонів), лідер «регіоналів» Криму Василь КИСЕЛЬОВ не раз заявляв про земельне «беззаконня» в Сімферополі. За словами нардепа, «окремі особи» незаконно будують будівлі там, де їм хочеться, а потім здають їх в оренду або продають.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Кабінет міністрів України призначив народного депутата від НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС України в Криму – заступником міністра внутрішніх справ країни.

23 серпня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО представив кримській міліції нового начальника.

Сьогодні в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» Г.МОСКАЛЬ висловив думку, що найближчим часом слід чекати порушення гучних кримінальних справ щодо високопоставлених кримських чиновників.