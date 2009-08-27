Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках в середу знизилися майже до 71 долара за барель на тлі інформації про зростання запасів нафти в США, повідомляє Reuters.

Раніше в середу, нагадує РІА “Новости”, Управління з енергетичної інформації США в щотижневому огляді зазначило, що комерційні запаси нафти в країні (виключно із стратегічним запасом) за третій тиждень серпня збільшилися порівняно з попереднім тижнем на 0,2 мільйона барелів і перевищили середньостатистичний показник для цієї доби року.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,17 долара - до 71,65 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,62 долара - до 71,43 долара за барель.