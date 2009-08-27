На міжбанку за дві години долар «взяв» ще 5 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,4885/8,5425, а до 12:00 ціни зросли до 8,5260/8,5515 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2680/0,2700, до 12:00 ціни піднялися до 0,2695/0,2707. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився і до 12:00 встановився на рівні 31,5825 (+0,0925).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з поозначки 1,4244/1,4246, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1075/12,1630, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,1325/12,1670.