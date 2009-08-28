У Донецьку пройшла генеральна репетиція відкриття «Донбас Арени»

У Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» успішно проведено генеральну репетицію церемонії відкриття «Гранд Шоу».

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі «Донбас Арени», генеральна репетиція пройшла увечері 27 серпня з усіма елементами свята: масовою хореографією, яскравими костюмами, світловим і музичним супроводом.

Єдиним винятком у репетиції стала відсутність команди «Шахтар», яка зараз перебуває в Монако, і головної зірки «Гранд Шоу» – американської співачки БЕЙОНСЕ.

На трибунах стадіону були присутні близько 10 тисяч глядачів: співробітники ФК «Шахтар», «Донбас Арени», члени їхніх родин, родичі й друзі. Усі вони, як і належить за сценарієм, з 18.00 почали заходити на стадіон, а саме «Гранд Шоу» розпочалося о 20.00, як і передбачається програмою.

На вході кожному відвідувачеві видавалися віртуальні гривні, які вже всередині можна було обміняти на пластикову платіжну картку з відповідною сумою на рахунку. За віртуальні гроші глядачі могли купити гарячі й прохолодні напої. Таким чином відвідувачі протестували роботу фаст-фудів на стадіоні.

Після завершення репетиції організатори шоу констатували, що захід пройшов на тверду «п`ятірку». Вони запевняють, що «Гранд Шоу» в повному варіанті буде ще видовищнішим.

Як повідомлялося, урочисте відкриття «Донбас Арени» розпочнеться о 20.00 29 серпня.