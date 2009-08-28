Тимошенко - шахтарям: ваш міністр просто академік

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО високо оцінює роботу міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на урочистому вечорі, присвяченому Дню шахтаря в Будинку культури їм. Горького в місті Ровеньки Луганської області.

«Ви (шахтарі) маєте в уряді прекрасну команду. Ваш міністр – це просто академік вугільної галузі. Він та людина, яка веде галузь і дає нам зрозуміти, як будувати краще нашу спільну з вами роботу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона зазначила, що серед народних депутатів також є фахівці у вугільній галузі, що дає можливість Верховній Раді ухвалювати професійні рішення, що стосуються вугільної промисловості.