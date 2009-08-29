Кредитні рейтинги США підтверджено на вищому рівні

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service підтвердило кредитні рейтинги Сполучених Штатів Америки на вищому рівні - Aaa. У повідомленні агентства наголошується, що найвищий суверенний рейтинг США підтримується провідною роллю країни в світових фінансах і торгівлі, гнучкістю американських ринків та відкритістю торговельних і фінансових режимів, передає Reuters.

"Пропорції державного боргу США до ВВП і об`єму урядових доходів різко погіршуються, і після кризи вони, швидше за все, виявляться вищими, ніж аналогічні співвідношення в інших державах з рейтингом Aaa", - цитує РосБізнесКонсалтинг. Водночас зростання боргового навантаження США значною мірою нівелюється тим, що уряд скеровує частину коштів на придбання активів, інвестуючи в акції фінансового сектора й різні боргові інструменти. В результаті "різниця між активами і зобов`язаннями федерального уряду зачіпається меншою мірою", вважає Moody`s.