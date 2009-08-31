У «Борисполі» 5 іноземців не взяли на борт через неадекватну поведінку

У суботу, 29 серпня, в аеропорту «Бориспіль» прикордонники відмовили у пропуску в Україну шести громадянам Конго, після чого один з них зістрибнув з трапу літака, щоб залишитися в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, громадяни Конго заявили, що їдуть до Львова на фестиваль етнічної культури «Етновір». Зв’язавшись з його організаторами, прикордонники з’ясували, що фестиваль завершився 24 серпня.

Оскільки кожен із шести громадян Конго не мав при собі достатніх коштів для перебування в Україні (у чоловіків було по 20-30 доларів США), співробітники Держприкордонслужби відмовили їм у в’їзді і вручили копії відповідних постанов.

Під час посадки на зворотній рейс іноземці вели себе неадекватно. Один з них зістрибнув з трапу літака, після чого капітан судна відмовився приймати на борт цих пасажирів.

П’ятьох громадян Конго повернули у зал очікування аеропорту. Порушника після невдалої спроби втекти з подряпаним обличчям і травмованою ногою доставили до Києва у лікарню, де медики переконалися, що перелому немає, і після надання допомоги передали його прикордонникам.

Усі шестеро громадян Конго перебувають в аеропорту «Борисполя» під наглядом прикордонного наряду. Їхнім харчуванням опікуються представники авіаперевізника.

На батьківщину іноземців у супроводі представників служби безпеки компанії-авіаперевізника планують відправити 2 вересня.