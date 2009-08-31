Турчинов обіцяє розповісти Раді, куди поділися гроші МВФ
Бюджет-2009 терміново треба міняти?
Кабінет міністрів України до 15 вересня подасть до Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
«Як і вимагає закон, до 15 вересня Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради проект закону про бюджет на 2010 рік», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Він зауважив, що перед представленням бюджету уряд проінформує про виконання бюджету поточного року, «у тому числі ми проінформуємо про використання ресурсів Міжнародного валютного фонду».
Перший віце-прем’єр також звернувся до парламенту з проханням невідкладно розглянути законопроекти щодо внесення змін до держбюджету на 2009 рік. Він нагадав, що таких законопроектів зареєстровано дев’ять, і вони потребують ухвалення для покращення соціально-економічної ситуації.