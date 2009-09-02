Вакарчук: як припинити вимагання грошей у школах

Міністерство освіти й науки України рекомендує батькам звертатися в правоохоронні органи, якщо в школах з них вимагатимуть гроші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти й науки Іван ВАКАРЧУК на прес-конференції в Києві.

«Міністерство освіти й науки не є жандармерією, але ми надсилаємо відповідні листи – це наш обов`язок, і ми це робимо. Але коли це (вимагання) переходить якусь межу, тоді потрібно звертатися, наприклад, у прокуратуру і сповіщати, що вимагають гроші», - сказав І.ВАКАРЧУК.

І.ВАКАРЧУК вважає аморальною вимогу директорів шкіл про необхідність надання фінансової допомоги з боку батьків. «Жодних примусових внесків бути не повинно», - наголосив він.

Міністр вважає, що необхідно на законодавчому рівні врегулювати можливість надання фінансової допомоги школам від батьків і спонсорів. «На мій погляд, це можуть бути лише добровільні внески», - додав він.

На думку І.ВАКАРЧУКА, одним з механізмів залучення добровільних внесків може стати дозвіл школам відкривати власні розрахункові рахунки. При цьому І.ВАКАРЧУК послався на позитивний досвід шкіл Львівської області, які торік постраждали в результаті повені.

«Відкриття рахунків зрушить цю проблему, але необхідно, щоб і законодавство цьому сприяло», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, під час перебування у Львові 20 серпня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вона за впорядкування надання платних послуг в школах, коли буде чітко визначено перелік платних послуг, коштами від яких освітяни зможуть розпоряджатися самостійно. «Добре, коли кожна школа буде мати свій розрахунковий рахунок, печатку, і самостійно розпоряджатиметься коштами, які надходять від додаткових послуг», - зазначила прем’єр.