Скільки коштує житло на вторинному ринку Києва

Вартість житла на вторинному ринку Києва з серпня 2008 року по серпень поточного року знизилася на 34,6%, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, з початку 2009 року квартири на вторинному ринку житла Києва в середньому подешевшали на 20,9%, у серпні ц.р. – на 2,7% - до 2 тис. 572 дол./кв. м.

Середня вартість однокімнатних квартир знизилася на 2,4% - до 2430 дол./кв. м, двокімнатних, – на 3,3% - до 2386 дол./кв. м, трикімнатних, – на 2,6% - до 2368 дол./кв. м, чотирикімнатних, - на 2,2% - до 2848 дол./кв. м.

Аналітики також відзначили, що за найбільш високими цінами (10191 дол./кв. м) у серпні пропонувалися квартири в Печерському районі (Липки), а за найбільш низькими цінами (1096 дол./кв. м) у Дарницькому районі (Бортничі).

Фахівці порталу повідомили, що в серпні на вторинному ринку житла Києва пропозиція збільшилася на 9% відносно липня і становила 13733 квартири.

Зокрема, в структурі пропозиції кількість однокімнатних квартир збільшилася на 10,7%, до 2976, двокімнатних - на 11%, до 4346, трикімнатних - на 7,8%, до 4657, чотирикімнатних - на 5,2%, до 1375.

Аналітичний звіт підготовлений на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane (13733 квартири).