Експерт вважає, що порт Південний веде себе в конфлікті правильно

Аналітик ГО "Центр досліджень корпоративних відносин" Вячеслав БУТКО вважає, що Державний порт «Південний» зайняв юридично обгрунтовану позицію в конфлікті з приватною стивідорною компанією «ТІС».

Так він прокоментував УНІАН пропозицію порту «Південний» компанії «ТІС» підписати договір для вирішення конфліктної ситуації, що виникла між підприємствами.

На думку В.Бутка, вимоги порту, викладені в проекті договору, законні і прозорі.

У проекті договору, який запропоновано підписати між «Південним» і компанією «Трансінвестсервіс», зокрема, наголошується: «Сторони підтверджують відсутність взаємних матеріальних, майнових і претензій іншого характеру, пов`язаних з проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію і експлуатацією Підприємством (ТІС, – Ред.) причалів №21, 22, зокрема виконання Підприємством комплексу необхідних днопоглиблювальних робіт і інших робіт, зокрема робіт, які виконувалися (виконуються) із залученням третіх осіб».

При виконанні даної умови, порт зобов`язується, «відповідно до вимог чинного законодавства включити причали №21, 22, які побудовані і введені в експлуатацію Підприємством, в Обов`язкові постанови «Південного», – сказано в проекті договору.

Як відзначив експерт, це типовий договір, який пропонується будь-якій компанії – власникові причалу, для включення причалів в Обов`язкові постанови.

За словами В.Бутка, таким чином керівництво порту захищає «Південний» від необгрунтованих позовів і незатверджених раніше «компенсаційних» виплат з боку морпорту, щоб зберегти стратегічно важливе державне підприємство, яке успішно розвивається.

При цьому експерт відзначив, що повідомлення ТІС про те, що порт нібито примушує компанію до підписання договору про відмову від майнових або фінансових претензій в майбутньому, не відповідають дійсності.

Як повідомляв УНІАН, в січні 2009 року дочірня компанія «Трансінвестсервіс» – «ТІС-Руда» – подала позов до порту «Південний» у Господарський суд Одеської області з вимогою відшкодувати кошти, витрачені на роботи з поглиблення дна в районі причалу №18. Днопоглиблення в районі причалу №18 було проведено за власною ініціативою «ТІС-Руда», але компанія зажадала від порту відшкодування витрат по днопоглиблювальних роботах. Відмова порту заплатити за роботу, не узгоджену з ним, вилилася в судову тяжбу. «ТІС-Руда», на переконання порту, необгрунтовано вимагає компенсувати 51,3 млн. грн., витрачені на днопоглиблювальні роботи.

Державне підприємство Морський торговий порт «Південний» засновано в 1978 році, розташоване воно в акваторії Аджаликського лиману, в 30 км. на північний схід від Одеси, і є одним з найглибоководніших портів на Чорному морі. Порт здатний приймати судна дедвейтом (вантажопідйомністю) до 150 тис. тонн і обслуговує основні експортні і транзитні вантажопотоки навалювальних, вугільно-рудних, генеральних, хімічних і наливних вантажів.

За підсумками 7 місяців 2009 року вантажообіг порту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виріс на 9,1% і склав 10 млн. 826,4 тис. тонн.

За 7 місяців портом було оброблено 447 суден і 101 тис. 447 піввагонів, заробітна плата співробітників порту виросла на 16%. За перше півріччя 2009 року порт «Південний» переказав до держбюджету 187,2 млн. грн.

Вантажообіг порту в 2008 р. склав 21 млн. 698 тис. тонн.