Чому ЄБРР відмовив Укрзалізниці в кредитуванні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відмовив «Укрзалізниці» в кредитуванні через небажання уряду проводити її реформування. Про це повідомив сьогодні журналістам голова Центрального оргкомітету народно-патріотичного об`єднання «За демократію і справедливість», екс-міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, ЄБРР заявив про припинення кредитування «Укрзалізниці», поки остання не проведе реформування організаційної структури.

На думку Й.ВІНСЬКОГО, блокування з боку уряду реформування "Укрзалізниці" може привести до банкрутства державного монополіста. Так, за його інформацією, на сьогодні зношеність рухомого складу "Укрзалізниці" становить 84%, що, у свою чергу, приводить до збільшення експлуатаційних витрат на 1,5 млрд. грн., збільшує споживання енергоносіїв, а також знижує ККД роботи української залізниці. Загальну суму щорічних витрат, пов`язаних із застарілим станом «Укрзалізниці», екс-міністр транспорту і зв`язку оцінив у 2,5–3 млрд. грн.

За його словами, зниження урядом близько року тому залізничних тарифів для підприємств гірничо-металургійного комплексу також привело до втрати "Укрзалізницею" майже 1 млрд. грн.

Й.ВІНСЬКИЙ також зазначив, що ситуацію з реформуванням «Укрзалізниці» могла б виправити розроблена під час його перебування на посаді міністра транспорту Програма реформування (ринкової трансформації) залізничного транспорту до 2015 року, направлена до Кабінету міністрів України ще рік тому. Але вона досі залишається на розгляді. Зокрема, за словами Й.ВІНСЬКОГО, дана програма передбачає передачу функцій держуправління галуззю профільному центральному органу виконавчої влади, створення замість шести регіональних залізниць, які існують сьогодні, єдиного суб`єкта господарювання, а також створення умов для виходу на ринок залізничних перевезень компаній-операторів різних форм власності з власним парком вагонів, тобто створення конкуренції у сфері вантажних і пасажирських перевезень.

"У зв`язку з ігноруванням розгляду Програми Кабінетом міністрів на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО я був вимушений порушувати це питання, зокрема, перед главою держави. Президент беззастережно підтримав мене. Відповідне рішення ухвалила також Рада національної безпеки і оборони України. - Проте на Юлію Володимирівну це не вплинуло", - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами екс-міністра транспорту і зв`язку, тепер на проведення відповідних реформ, які б дали можливість відновити кредитування підприємств боку ЄБРР, необхідно не менш як рік.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку виключив видачу нових кредитів «Укрзалізниці» без здійснення нею процесу реформування. У той же час, ЄБРР продовжує працювати з «Укрзалізницею» з обслуговування вже виданих кредитів.