На Харківщині під час полювання застрелено чоловіка
18:39, 02 вересня 2009Суспільство
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Через необережність
У Валківському районі Харківської області під час полювання 48-річний місцевий житель, без постійного місця роботи, поранив у груди свого односельця, пенсіонера, 1951 р.н., який згодом помер у лікарні.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі МВС, трагічна подія сталася 29 серпня близько 20.30.
Слідством було встановлено, що підозрюваний з необережності вистрілив із власної зареєстрованої мисливської рушниці. Зброю вилучено. Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.119 КК України (вбивство через необережність).
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