«Нафтогаз України» призначив Credit Suisse радником з питань боргів

НАК «Нафтогаз України» призначила Групу з управління зобов`язаннями банку Credit Suisse менеджером ділера для здійснення запланованої реструктуризації євробондів на суму в 500 млн. дол., термін виплати за якими – 30 вересня 2009 року, а також з питань врегулювання фінансових зобов`язань щодо двосторонніх кредитів компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України.

У повідомленні наголошується, що «Нафтогаз України» вважає, що за складних економічних умов і структурних труднощів на внутрішньому і зовнішньому ринках газу перенесення терміну виплати по єврооблігаціях є одним з кроків, які дадуть змогу найкращим чином контролювати фінансову ситуацію в компанії.

«Призначення Credit Suisse і надалі демонструє прагнення «Нафтогазу України» реструктуризувати борг компанії прозоро і в спосіб, прийнятний і справедливий для НАК «Нафтогаз України» і для її інвесторів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що подальші деталі щодо реструктуризації будуть обнародувані найближчим часом.

Нагадаємо, 30 вересня закінчується термін погашення єврооблігацій НАК «Нафтогаз України», випущених у 2004 році. Обсяг випуску 500 млн. дол.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.