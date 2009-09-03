Ющенко відвідав АНТК ім.Антонова

Президент України Віктор Ющенко відвідав державне підприємство «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К.Антонова», повідомляє прес-служба голови держави.

Глава держави ознайомився з роботою підприємства, а на зустрічі з трудовим колективом підприємства привітав працівників з Днем авіації, що святкувався минулої суботи.

«Авіаційна промисловість є тим рушієм, який штовхає суміжні галузі до технологічних проривів та винаходів у всіх сферах економіки», – зауважив Президент. Водночас він визнав – нині галузь переживає нелегкі часи, зокрема у 2002-2008 роках були проблеми із фінансуванням Державної програми розвитку авіапромисловості – це призвело до значного скорочення виробництва літаків, зриву міжнародних контрактів, утворення значної заборгованості підприємств.

«По суті, ми стояли на межі втрати статусу країни, що має замкнений цикл виготовлення літаків», – констатував В.Ющенко.

У цьому контексті він нагадав, що торік на засіданні РНБОУ розглядався стан виконання Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року. А наразі вже здійснено ряд кроків на виконання прийнятого за підсумками засідання рішення Радбезу.

Він особливо відзначив той факт, що у квітні цього року було прийнято рішення про виділення коштів на зворотній основі для фінансового оздоровлення Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, Київського державного авіаційного заводу «Авіант» та ДП «Завод 410 цивільної авіації».

«Я дуже хотів би, щоб ці кошти, виділені в дуже складні часи, не пропали і були ефективно використані», – сказав В.Ющенко, висловивши впевненість, що має йтися, насамперед, про оптимізацію фінансового стану підприємств.

Крім того, Президент нагадав, що в серпні 2009 р. з Росією підписано два міжурядові протоколи, які дозволять українським підприємствам авіагалузі відновити роботу над проектом АН-70. «У цьому питанні на сьогодні практично поставлено позитивну крапку», – сказав В.Ющенко.

«Харківському державному авіаційному виробничому підприємству та Київському авіаційному заводу «Авіант» у 2009 році виділено майже 82 млн. грн. для поповнення їхніх статутних фондів», – сказав В.Ющенко. Крім цього, з метою фінансування добудови літаків, харківському та київському авіаційним підприємствам надано можливість отримати кредити на суму відповідно 383 та 343 млн. грн.

Президент висловив переконання, що ці кроки дали можливість запустити авіаційну галузь, отримати нові замовлення авіабудівним підприємствам.

Серед необхідних заходів реформування авіаційної галузі Президент назвав убезпечення профільних підприємств від банкрутства, допомогу в оновленні їхніх виробничих фондів тощо; активніше входження на нові ринки; прискорення інтеграції українського літакобудування у світову авіапромисловість; спрямування додатково отриманих коштів у централізованому порядку на закупівлю через державну лізингову компанію вітчизняних літаків. «Це моя мрія – зробити цей проект. Починаючи з бюджету наступного року, знайти спосіб підтримки через центральний уряд, Укрексімбанк, лізингову вітчизняну компанію формування таких закупівель для внутрішніх потреб», – сказав Президент.

В.Ющенко вручив працівникам АНТК ім.О.Антонова державні нагороди. Нагороду зокрема отримав Генеральний конструктор підприємства Дмитро Ківа.