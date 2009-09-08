Професор Паризької консерваторії виступить на косі Азовського моря

У Запорізькій області в рамках симпозіуму сучасного мистецтва "Бірючий-009" відбудеться концерт всесвітньо-відомого французького віолончеліста - професора Паризької консерваторії Домініка де ВІЛЬЯНКУРА, який виступить прямо на березі Азовського моря.

Як повідомив УНІАН керівник оргкомітету симпозіуму на півострові Бірючий Геннадій КОЗУБ, такий незвичайний формат виступу продиктований загальною концепцією симпозіуму, що зібрав цього року на узбережжі Азовського моря найтитулованіших представників актуального мистецтва України.

"Бірючий-009" зібрав таких зірок contemporary art, як учасник ряду Венеціанських бієналє Сергій БРАТКОВ, автор шокуючої серії робіт "Донбас Шоколад" Арсен САВАДОВ, Віктор ПОКИДАНЕЦЬ, що готує зараз до відкриття першу українську "персоналку" в PinchukArtCentre, Олексій МАРКІТАН, Дмитро БУЛНИГІН, тобто людей, які здатні досягти гармонії, сполучаючи те, що не сполучається. Цим пройнята вся атмосфера симпозіуму. Цим же продиктована й ідея організувати виступ камерного музиканта прямо на березі моря", - пояснив Г.КОЗУБ.

За його словами, унікальний виступ відбудеться 11 вересня - у день закриття симпозіуму і відкриття виставки учасників "Бірючий-009" на вузькій косі між Азовським морем і Утлюкським лиманом.