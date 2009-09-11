Світові ціни на нафту підвищилися. Закінчилися біржові торги

Ціни на нафту на світових ринках 10 вересня трохи підвищилися на тлі зниження запасів нафти в США, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 0,63 дол. - до 71,94 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) зросла на 0,03 дол. - до 69,86 дол. за барель.