Міністерство занепокоєне ситуацією з медоглядом школярів

Міністерство охорони здоров’я занепокоєно ситуацією, що склалася в окремих регіонах, зокрема у Києві, щодо здійснення в короткі терміни профілактичних медичних оглядів дітей шкільного віку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

В міністерстві констатують, що це створює соціальну напругу в суспільстві, перенавантажує педіатричну службу, а також зводить нанівець саму ідею та мету, які закладені у профілактичних оглядах.

в прес-службі нагадали, що МОЗ листом від 31 серпня 2009 року доручило обласним управлінням охорони здоров’я протягом 2 місяців здійснити, за участі педіатрів та медичних сестер, медичний огляд дітей з наступним їх розподілом на групи для занять на уроках фізичної культури, а також з метою виявлення дітей для проведення поглибленого планового профілактичного медичного огляду.

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