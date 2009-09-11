У Тимошенко другої хвилі кризи не чекають

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що на сьогоднішній день немає підстав чекати в Україні в 2010 році другої хвилі кризи.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

"Я не бачу підстав для особливого неспокою, такої хвилі не передбачається", - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Крім того, він вважає, що на темпи зростання економіки, які Україна мала в докризовий період, можна буде вийти, починаючи з другої половини 2011 року. Проте більш точних прогнозів, зокрема про те, коли обсяг ВВП може повернутися на рівень 2008 року, міністр не робить, посилаючись на дуже великий вплив політичної ситуації на розвиток економіки.

"У нас політика дуже впливає на економіку, і реально оцінити те, що у нас буде найближчим періодом, думаю, можна буде в лютому-березні наступного року. Тоді можна буде робити більш точний прогноз, маючи підсумки 2009 року і, сподіваюся, зниження політичного впливу", - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

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