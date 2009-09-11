ЄБРР дає зрозуміти, що кредит «Укрзалізниці» таки дасть?

Європейський банк реконструкції і розвитку не має наміру припиняти співпрацю з «Укрзалізницею».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив провідний радник ЄБРР Антон УСОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«З`явилися заяви, що ЄБРР припинив співпрацю з «Укрзалізницею». Хочу офіційно заявити, що ЄБРР і «Укрзалізниця» є довгостроковими надійними партнерами, і ми не припиняли і не розглядали можливість припинення відносин», - відзначив він.

У свою чергу провідний банкір ЄБРР Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ сказав, що співпраця з «Укрзалізницею» є успішною, при цьому банк вивчає можливість реалізації подальших проектів з відомством.

«Щодо фінансових зобов`язань перед нами, то вони виконуються в повному обсягу», - сказав А.УСОВ.

Він нагадав, що співпраця банку і «Укрзалізниці» розпочалася в 1999 році з проекту в обсязі 52 млн. дол., які вже повністю освоєні. Потім співпрацю було продовжено в 2004 році, коли «Укрзалізниця» залучила 120 млн. дол., які частково освоєні, зокрема, щодо придбання шляхових машин.

Щодо будівництва Бескидського тунелю, то, як відзначив А.УСОВ, зараз завершується тендер за цим проектом, до кінця року планується визначити переможця і почати реалізовувати проект з 2010 року.

За останнім проектом ЄБРР і «Укрзалізниці» на 62,5 млн. дол., який було підписано в січні 2009 року, за словами А.УСОВА, також успішно триває робота, завершується тендер.

Таким чином, підкреслив радник ЄБРР, проблем у співпраці за довгостроковими проектами загальною вартістю 234,5 млн. дол. у банку і "Укрзалізниці" немає.

«Співпраця триває, і ми розраховуємо, що продовжиться в майбутньому», - відзначив він.

При цьому начальник управління взаємодії зі ЗМІ «Укрзалізниці» Едуард ЗАНЮК повідомив, що останній кредит у розмірі 62,5 млн. дол. буде спрямовано на закупівлю вантажних вагонів, при цьому планується купити все у вітчизняних виробників - Крюківського, Стаханівського вагонобудівних заводів, «Азовмашу» і "Дніпровагонмашу».

М.МАГАЛЕЦЬКИЙ також відзначив, що ЄБРР розраховує на реформування «Укрзалізниці», що стане важливим кроком і сигналом для банку.

Він нагадав, що концепцію реформування було прийнято у грудні 2006 року. І додав, що «Укрзалізниця» просувається в питаннях реформування.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня голова Центрального оргкомітету народно-патріотичного об`єднання «За демократію і справедливість», екс-міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив журналістам, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) відмовив «Укрзалізниці» у кредитуванні у зв`язку з небажанням уряду проводити її реформування.