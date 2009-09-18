Під час пожежі в сільській хаті загинули четверо дітей

О 23:10 17 вересня у селі Дубно Рокитнівського району Рівненщини, в приватному житловому будинку, виникла пожежа, в результаті якої від отруєння продуктами горіння загинули 4 дитини, 2003, 2004, 2005 і 2006 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, окрім того, одна дворічна дитина у тяжкому стані госпіталізована до центральної райлікарні. О 02:50 18 вересня двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.