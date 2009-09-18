З середи почнеться продаж казначейських зобов'язань фізособам

Міністерство фінансів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (№362 від 14 квітня 2009 р.) «Про випуск казначейських зобов`язань» із 23 вересня ц.р. почне продаж казначейських зобов`язань фізичним особам.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті державного боргу Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, казначейські зобов`язання продаватимуться фізособам у документарній формі серії А з датою випуску 14 вересня 2009 року. Термін обігу становить 12 місяців, номінальна вартість – 500 грн., процентна ставка – 16% річних із щоквартальною виплатою купонного доходу. Погашення здійснюється разом із виплатою по останньому купону.

Продаж казначейських зобов`язань фізособам здійснюватиметься в установах ВАТ «Державний ощадний банк України» (ВАТ «Ощадбанк) на всій території України. Зокрема, з 23 вересня ц.р. буде розпочато їх продаж у київських районних філіалах «Ощадбанку», з 28 вересня – в регіональних управліннях і відділеннях «Ощадбанку» за вартістю продажу, яка встановлюватиметься Мінфіном на щотижневій основі.

Вартість продажу казначейських зобов`язань залежить від часу їх продажу, зокрема, чим ближче час купонної виплати, тим вища ціна продажу казначейських зобов`язань.