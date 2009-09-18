Митники кажуть, що російську телегрупу навіть не бачили

Державна митна служба України заявляє, що не має стосунку до інциденту з російськими журналістами в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, оскільки їх було затримано на етапі паспортного контролю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби.

Зокрема, в прес-службі зазначили, що російські журналісти, які були затримані в аеропорту “Бориспіль”, не дійшли до митного оформлення, оскільки їх затримали під час паспортного контролю, який знаходиться в компетенції Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в аеропорту “Бориспіль” були затримані журналісти телеканалу "Россия". Оператор авторської програми журналіста Аркадія МАМОНТОВА Ігор БЄЛОКОПИТОВ повідомив про затримання російському агентству РІА "Новости”. Самого А.МАМОНТОВА у складі групи не було.

"Мене затримали на митниці, допитали, після чого обшукали. Потім мені повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду проти України мені заборонено в`їзд у цю країну протягом п`яти років", - стверджує І.БЄЛОКОПИТОВ.

Після грузинсько-російського конфлікту журналісти, серед яких був І.БЄЛОКОПИТОВ, зняли фільм "Свій - Чужий". У цьому фільмі вони стверджували, що громадяни України брали участь в серпневій війні на стороні Грузії.

Цього разу знімальна група прямувала до України для зйомок нового фільму.

Водночас, як повідомили УНІАН компетентні джерела в правоохоронних органах, І.БЄЛОКОПИТОВУ з червня цього року заборонено в’їзд на територію України відповідно до ст. 25 закону України «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» за розповсюдження недостовірної інформації про громадян України.