Британці пограють з Вінницею у «місто майбутнього»

Вінницька міська рада спільно з Британською радою в Україні, КП «Інститут розвитку міст» (м. Вінниця) та Центром міської історії Центрально-Східної Європи (м. Львів) організовує 22 вересня 2009 року ділову гру «Вінниця - місто майбутнього».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За повідомленням, темою обговорення в рамках ділової гри обрано майбутнє острова Фестивальний (Кемпа) у Вінниці.

Ідея провести таку гру виникла в зв`язку з тим, що цього літа були оголошені плани з реконструкції набережної Південного Бугу. Однак реконструкція набережної не може відбуватись без облаштування острова Фестивальний - важливого для міста об`єкту, з якого, власне, і починався розвиток Вінниці, і який досі є улюбленим місцем відпочинку для багатьох вінничан.

У діловій грі братимуть участь представники громадськості міста, керівники профільних управлінь міськвиконкому, представники депутатського корпусу, архітектурних кіл, культури, ЗМІ, знавців історії міста - загалом 25 осіб. Британська Рада, яка є розробником унікальної методики гри, запросила для її модерації Богдана ШУМИЛОВИЧА, менеджера проектів Центру міської історії Центрально-Східної Європи, який вже має досвід проведення аналогічних ділових ігор у Львові та Мелітополі.

Крім того, ця ділова гра є частиною міжнародного проекту Британської ради «Творчі міста», який реалізується у 14 країнах Європи і спрямований на напрацювання членами територіальної громади практичних ідей з покращення якості життя у містах.

В Україні ділові ігри «Місто майбутнього» відбулися у Львові, Одесі та Мелітополі.