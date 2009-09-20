Деяким країнам можуть заборонити брати участь у «Євробаченні»

Організатори «Євробачення» можуть заборонити брати участь у конкурсі країнам, в яких розголошується інформація про тих, хто проголосував.

Як передає ВВС, відповідальність за нерозголошування покладається на національні телеканали-партнери конкурсу, які будуть зобов`язані захищати інформацію про учасників голосування.

Організатори пішли на зміни після історії в Азербайджані, де влада почала розслідування стосовно кількох чоловік, які голосували під час останнього «Євробачення» за конкурсантів з Вірменії.

Якщо історія повториться, країна, яка порушила правила, буде усунута від участі в пісенному конкурсі на три роки.