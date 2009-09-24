Двома телевізійними лохотронами вже зайнялася міліція

Слідчим управлінням ГУ МВС України в м. Києві на підставі перевірки заяв громадян щодо шахрайського заволодіння їхніми коштами порушено кримінальну справу стосовно службових осіб однієї з комерційних структур, які організували телевізійну гру в рамках інтерактивної програми «Грошовий дощ» і "Телешанс".

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними ДЗГ, організаторів телегри підозрюють у навмисному заволодінні коштами телеглядачів за телефонне з’єднання з оператором зв’язку під виглядом участі у грі в прямому ефірі, хоча такою можливістю їх не забезпечували.

Розслідуванням встановлено, що, відповідно до умов гри, телеглядачам необхідно було зателефонувати за вказаними номерами та назвати слово, яке зазначено на екрані у вигляді кросворду з хаотично розміщеними літерами і якщо глядач називає це слово - йому вручають грошовий приз.

Ведучий в ефірі програми систематично повідомляв, що до телестудії за вказаними на екрані телевізорів номерами телефонів ніхто не телефонує та закликав телеглядачів телефонувати для участі в грі. Постановка програми була створена таким чином, що у телеглядача була впевненість, що при здійсненні телефонного дзвінка він обов’язково потрапить в ефір. Однак, згідно з офіційними правилами гри, потрапити до прямого ефіру та взяти участь у грі має право телеглядач, який зареєструвався найшвидше та найбільшу кількість разів з часу закінчення попередньої програми.

Телеглядачі на підставі вказаної інформації, з метою участі у грі, тобто з метою з’єднання з ведучими інтерактивних програм «Грошовий дощ» і «Телешанс», здійснювали телефонні дзвінки, але після з’єднання та перебуваючи на лінії понад 12 секунд, отримували повідомлення з автовідповідача: «Ви успішно пройшли реєстрацію, бажаємо вам успіху», після чого відбувалося примусове роз’єднання.

За надані послуги операторами стільникового зв’язку автоматично здійснювалося зняття грошових коштів з рахунків абонентів, а оператором стаціонарних телефонів направлялися повідомлення про сплату послуг.

Як зазначили в МВС, обман телеглядачів полягав у тому, що з метою заволодіння їх коштами, які вони сплачували за телефонне з’єднання з оператором зв’язку (близько 7 грн.), ведучий, за вказівкою організаторів, під час прямого ефіру постійно закликав телефонувати до студії з метою прямого телефонного з’єднання між абонентами і телеведучим для участі у грі в прямому ефірі, але такою можливістю їх не забезпечували.