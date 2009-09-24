У Львівській області знайшли десятки проржавілих бочок з написом «Яд»

На території районного сміттєзвалища в урочищі «Вільховата» на території Боринської селищної ради Турківського району Львівщини місцевими жителями було виявлено десятки металевих бочок з невідомою речовиною на яких є етикетки з написом «Яд». Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

На місце події оперативно прибули спеціальна група Турківського РВ ГУ МНС, співробітники Турківського райвідділу міліції та районної СЕС, Управління екології та природних ресурсів, представники Турківської РДА.

На даний час виявлено 30 металевих бочок, які заповнені невідомою речовиною у вигляді порошку: рожевого, зеленого, синього та жовтого кольору місткістю близько 60-80 кг, проржавілі, частина з них - розгерметизовані. На деяких бочках є етикетки з написом «Яд», та написано назва речовини на кришках від бочок «Калію біхромат», - інформує прес-центр.

В даний час місце небезпечної знахідки огороджене, виставлена охорона Турківським РВ ГУ МВС. Сьогодні з цього питання відбудеться засідання районної комісії з питань надзвичайних ситуацій.