Люксембурзька біржа поновила торги єврооблігаціями «Нафтогазу»

Люксембурзька фондова біржа сьогодні по обіді сповістила про відміну призупинення торгів єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України». Повідомлення розміщене на сайті біржі.

Крім того, на сайті повідомляється, що зустріч утримувачів євробондів «Нафтогазу» для ухвалення рішення запланована на 19 жовтня 2009 р. у Лондоні, в офісі компанії Latham & Watkins.

Нагадаємо, сьогодні вранці Люксембурзька фондова біржа сповістила про призупинення торгів євробондами НАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні НАК «Нафтогаз України» оголосила умови запланованої реструктуризації зовнішньої заборгованості компанії.

Як зазначається в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН, НАК запросила власників євробонда на суму 500 млн. дол. погодитися обміняти 100% їхніх цінних паперів на новий бонд, також з деномінацією в доларах, з купоном в 9,5% і перевагою підкріплення суверенною гарантією України, з терміном виплати за цим зобов`язанням у вересні 2014 року.

Нагадаємо, 30 вересня закінчується термін погашення єврооблігацій НАК «Нафтогаз України», випущених в 2004 році. Обсяг випуску - 500 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» сподівається завершити реструктуризацію своїх боргових зобов`язань до кінця 2009 року. Компанія вже почала переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу іноземним банкам на суму близько 1,6 млрд. дол. США.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.