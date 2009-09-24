Нафтогаз оголосив умови реструктуризації свого боргу

Сьогодні НАК «Нафтогаз України» оголосила умови запланованої реструктуризації зовнішньої заборгованості компанії.

Як зазначається в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН, НАК запросила власників євробонда на суму 500 млн. дол. погодитися обміняти 100% їхніх цінних паперів на новий бонд, також з деномінацією в доларах, з купоном в 9,5% і перевагою підкріплення суверенною гарантією України, з терміном виплати за цим зобов`язанням у вересні 2014 року.

За даними компанії, мета цієї реструктуризації – частково вирішити проблеми, що стоять перед НАК і знизити ступінь фінансових ризиків компанії.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" планував до 15 вересня сформувати письмові пропозиції кредиторам з реструктуризації зовнішніх боргових зобов`язань, оскільки компанія в даний час не має можливості погашати будь-яку частину єврооблігацій, випущених у 2004 році.

Нагадаємо, 30 вересня завершується термін погашення єврооблігацій НАК «Нафтогаз України», випущених в 2004 році. Обсяг випуску - 500 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» сподівається завершити реструктуризацію своїх боргових зобов`язань до кінця 2009 року. Компанія вже почала переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу іноземним банкам на суму близько 1,6 млрд. дол. США.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.