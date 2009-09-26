УБОЗ викрив угруповання, яке відмивало гроші

Працівники УБОЗ Управління МВС України в Рівненській області ліквідували організоване злочинне угруповання, яке з метою «відмивання» грошових коштів та ухилення від оподаткування перевело через фіктивні підприємства в готівку понад 100 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до складу ОЗГ входили двоє директорів низки приватних підприємств та один непрацюючий мешканець обласного центру.

Як встановили оперативники, «тіньовики» створили фіктивні фірми, що прикривали протизаконну діяльність, пов’язану з наданням послуг з переведення безготівкових коштів у готівку. Близько 270 суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Києві, Одесі, Дніпродзержинську, Луцьку та Рівному, користувалися незаконними послугами фіктивних фірм. Також встановлено, що через ці фіктивні підприємства «конвертувались» і бюджетні кошти.

За даними фактами Слідче управління УМВС України в Рівненській області порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи зі встановлення інших фактів злочинної діяльності учасників ОЗГ.