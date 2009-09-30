Нафтогаз не віддасть кредиторам навіть відсотки по єврооблігаціях?
Коментар заяви Продана
|Валерий Землянский
Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.
«Заява ПРОДАНА не відповідає офіційній позиції української делегації на чолі з в.о. міністра фінансів Ігорем УМАНСЬКИМ і головою правління НАК Олегом ДУБИНОЮ, які зараз у Лондоні», - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.
При цьому він додав, що сьогодні продовжаться переговори з держателями єврооблігацій.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ПРОДАН заявив журналістам, що НАК «Нафтогаз України» планує сьогодні виплатити купонний дохід за єврооблігаціями. «НАК «Нафтогаз України» виплатить сьогодні купон до кінця дня», - уточнив він.
Нагадаємо, у вівторок, 29 вересня, «Нафтогаз України» провів переговори про реструктуризацію з держателями єврооблігацій на 500 млн. дол., термін погашення яких настає 30 вересня цього року. О.ДУБИНА і І.УМАНСЬКИЙ дали у вівторок короткий брифінг іноземним журналістам, на якому повторили інформацію про зроблені кредиторам компанії пропозиції про реструктуризацію зовнішнього боргу і випуску нових п`ятирічних боргових паперів на суму 1,65 млрд. дол., які матимуть державні гарантії.
За словами учасників ринку, у випадку якщо «Нафтогаз України» виплатить купон за єврооблігаціями, загальна сума якого становить близько 20 млн. дол., то держателі єврооблігацій утримаються від звернення до суду у зв`язку з невиплатою основної суми боргу й продовжать переговори про реструктуризацію.
24 вересня «Нафтогаз України» запропонував держателям єврооблігацій обміняти їх на нові папери з державною гарантією й погашенням у 2014 році. Держхолдинг пропонує збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних. При цьому, згідно з пропозицією «Нафтогазу», держателі, які погодилися на реструктуризацію до 8 жовтня, зможуть обміняти 100% боргу, а на другому етапі реструктуризації (до 15 жовтня) обмін здійснюватиметься з коефіцієнтом 0,95.
Збори держателів євробондів відбудуться 19 жовтня 2009 року в Лондоні.
Раніше також повідомлялося, що НАК вже почав переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу на загальну суму 1,6 млрд. дол. Згідно з даними ЗМІ, крім єврооблігацій йдеться про борги "Нафтогаз України" Depha Bank на суму 220 млн. дол., Credit Suisse International (CSI) - на 550 млн. дол. і Deutsche Bank – на 395,2 млн. дол., термін погашення яких припадає на 2009-2012 рр. З урахуванням відсотків, загальна сума виплат за ними становить близько 1,78 млрд. дол., зокрема цього року - близько 650 млн. дол., наступного - близько 570 млн. дол.