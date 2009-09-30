Нафтогаз не віддасть кредиторам навіть відсотки по єврооблігаціях?

Заява міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА про те, що НАК «Нафтогаз України» планує сьогодні виплатити купонний дохід за єврооблігаціями на 500 млн. дол., термін погашення яких 30 вересня цього року, не відповідає офіційній позиції української делегації на переговорах про реструктуризацію з держателями єврооблігацій.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Заява ПРОДАНА не відповідає офіційній позиції української делегації на чолі з в.о. міністра фінансів Ігорем УМАНСЬКИМ і головою правління НАК Олегом ДУБИНОЮ, які зараз у Лондоні», - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він додав, що сьогодні продовжаться переговори з держателями єврооблігацій.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ПРОДАН заявив журналістам, що НАК «Нафтогаз України» планує сьогодні виплатити купонний дохід за єврооблігаціями. «НАК «Нафтогаз України» виплатить сьогодні купон до кінця дня», - уточнив він.

Нагадаємо, у вівторок, 29 вересня, «Нафтогаз України» провів переговори про реструктуризацію з держателями єврооблігацій на 500 млн. дол., термін погашення яких настає 30 вересня цього року. О.ДУБИНА і І.УМАНСЬКИЙ дали у вівторок короткий брифінг іноземним журналістам, на якому повторили інформацію про зроблені кредиторам компанії пропозиції про реструктуризацію зовнішнього боргу і випуску нових п`ятирічних боргових паперів на суму 1,65 млрд. дол., які матимуть державні гарантії.

За словами учасників ринку, у випадку якщо «Нафтогаз України» виплатить купон за єврооблігаціями, загальна сума якого становить близько 20 млн. дол., то держателі єврооблігацій утримаються від звернення до суду у зв`язку з невиплатою основної суми боргу й продовжать переговори про реструктуризацію.

24 вересня «Нафтогаз України» запропонував держателям єврооблігацій обміняти їх на нові папери з державною гарантією й погашенням у 2014 році. Держхолдинг пропонує збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних. При цьому, згідно з пропозицією «Нафтогазу», держателі, які погодилися на реструктуризацію до 8 жовтня, зможуть обміняти 100% боргу, а на другому етапі реструктуризації (до 15 жовтня) обмін здійснюватиметься з коефіцієнтом 0,95.

Збори держателів євробондів відбудуться 19 жовтня 2009 року в Лондоні.

Раніше також повідомлялося, що НАК вже почав переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу на загальну суму 1,6 млрд. дол. Згідно з даними ЗМІ, крім єврооблігацій йдеться про борги "Нафтогаз України" Depha Bank на суму 220 млн. дол., Credit Suisse International (CSI) - на 550 млн. дол. і Deutsche Bank – на 395,2 млн. дол., термін погашення яких припадає на 2009-2012 рр. З урахуванням відсотків, загальна сума виплат за ними становить близько 1,78 млрд. дол., зокрема цього року - близько 650 млн. дол., наступного - близько 570 млн. дол.