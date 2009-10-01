Москаль просить кримського спікера поділитись компроматом на депутатів

Народний депутат, начальник ГУ МВС Криму – заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій МОСКАЛЬ направив депутатське звернення голові Верховної Ради АРК Анатолію ГРИЦЕНКУ, в якому просить спікера обнародувати компромат щодо діяльності депутатів парламенту автономії Олександра МЕЛЬНИКА та Ігоря ЛУКАШЕВА.

Як говориться у зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, Г.МОСКАЛЬ "з великим здивуванням дізнався з кримських ЗМІ" про те, що А.ГРИЦЕНКО має компромат щодо діяльності депутата ВР АРК Льва МИРИМСЬКОГО і готовий його обнародувати.

"Найбільш вірогідним здається те, що компроматеріали у Вас мають бути не на Л.МИРИМСЬКОГО, а на О.МЕЛЬНИКА та І.ЛУКАШЕВА, оскільки Ви входили до складу партії ПЕВК (Партія економічного відродження Криму – УНІАН), яка була політичним "дахом" злочинного угруповання "Сейлем", що сьогодні нас цікавить, починаючи з ШЕВЬЄВА, ДАНЕЛЯНА, МЕЛЬНИКА, ЛУКАШЕВА та інших", - говориться в депутатському зверненні. Г.МОСКАЛЬ також нагадує, що партія ПЕВК включала А.ГРИЦЕНКА у першу п`ятірку на виборах до Верховної Ради України.

"Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, пане Анатолій, надати компроматеріали, якщо такі у Вас дійсно є, щодо діяльності ПЕВК, О.МЕЛЬНИКА, І.ЛУКАШЕВА. Буду Вам щиро вдячний за Вашу активну громадянську позицію, допомогу і особистий внесок у боротьбу з організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим", - зазначив Г.МОСКАЛЬ.