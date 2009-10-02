«Укртранснафта» закликає «ЛУКОЙЛ» цивілізовано порозумітися

ВАТ «Укртранснафта» закликає представників російської нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» повернутися за стіл переговорів і цивілізованим шляхом знайти спільне взаємовигідне рішення проблеми поставок нафти на Одеський нафтопереробний завод, який належить російській компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України» з посиланням на заяву заступника голови правління компанії Валентина ФРАНЧУКА.

У повідомленні наголошується, що у зв`язку з надходженням заявок на ВАТ «Укртранснафта» від найбільшого українського нафтопереробного заводу ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) про транспортування легкої танкерної нафти з Одеси на підприємство, яке упродовж тривалого часу має перебої з постачанням сировини, компанія, керуючись національними інтересами, запропонувала російській компанії «ЛУКОЙЛ» змінити маршрут поставок нафти на Одеський НПЗ.

Як нагадали у прес-центрі, раніше нафта на це підприємство постачалася через Придніпровські магістральні нафтопроводи (Лисичанськ – Кременчук - Одеський НПЗ).

Керівництво ВАТ «Укртранснафта» упродовж двох місяців вело переговори з представниками російської нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» щодо зміни маршруту поставок нафтового ресурсу. Проте чотири запропонованих російській компанії варіанти її не влаштували.

При цьому в повідомленні наголошується, що запропоновані варіанти передбачали як зниження тарифу на прокачування, так і коротші терміни поставок за рахунок скорочення транспортного плеча.

«На жаль, представники НК «ЛУКОЙЛ», замість конструктивного підходу і зацікавленості в рішенні проблеми переговорним шляхом, зайняли принципову позицію і в ультимативній формі продовжують вимагати збереження поставок нафти по старому маршруту», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» (Одеса) повідомив, що підприємство має намір зупинити виробництво через зміну маршруту поставок російської нафти.

«Сьогодні Одеський НПЗ поставили на режим рециркуляції – це передзупинний режим», – сказав представник НПЗ.

За його словами, через зміну схеми поставок російської нафти з 1 жовтня – з маршруту «Лисичанськ–Кременчук–Одеський НПЗ» на маршрут «32-й км держкордону України з Білоруссю–Броди–Одеський НПЗ» – вартість послуг з транспортування нафти на виході буде більшою на 6,5 дол. за тонну.

Нагадаємо, на початку вересня ц.р. «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» вже заявляв про те, що ВАТ «Укртранснафта» примушує підприємство імпортувати нафту за невигідним маршрутом.

Протягом серпня «Укртранснафта» неодноразово зверталася до компанії з пропозицією перейти на транспортування нафти маршрутом «32-й км держкордону України з Білоруссю – Одеський НПЗ». Зокрема, 31 серпня підприємство одержало чергове офіційне повідомлення про те, що з 1 жовтня поставка нафти на НПЗ здійснюватиметься новим маршрутом.

При цьому «Укртранснафта» повідомила, що йдеться не про нав`язування нового маршруту, а про можливість транспортування нафти ще одним альтернативним маршрутом. За інформацією «Укртранснафти», вибір маршруту, по якому може здійснюватися транспортування нафти на Одеський НПЗ, залежить від дій російського оператора магістральних нафтопроводів АК «Транснефть».

Довідка УНІАН. Одеський НПЗ здатний щороку переробляти 2,8 млн. тонн нафти.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 р.) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дала можливість випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне паливо – за стандартом Євро-4.

В результаті реалізації другого етапу реконструкції Одеського НПЗ, який планується проводити без зупинки виробництва, глибина переробки сировини зросте до 96%, а вихід світлих нафтопродуктів – до 74%.

З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

У січні-серпні 2009 року Одеський НПЗ збільшив переробку нафтової сировини на 24,5% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1440,6 тис. тонн.