«ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» зупиняє виробництво

ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» (Одеса) має намір зупинити виробництво через зміну маршруту поставок російської нафти.

Про це кореспондента УНІАН повідомив представник компанії.

«Сьогодні Одеський НПЗ поставили на режим рециркуляції – це передзупинний режим», – сказав він.

За словами співбесідника агентства, через зміну схеми поставок російської нафти з 1 жовтня – з маршруту «Лисичанськ–Кременчук–Одеський НПЗ» на маршрут «32-й км держкордону України з Білоруссю–Броди–Одеський НПЗ» – вартість послуг з транспортування нафти на виході буде більша на 6,5 дол. за тонну.

«Через поставки нафти за новим маршрутом компанія платитиме на 6,5 дол. за тонну більше», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня поточного року «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» вже заявляв про те, що ВАТ «Укртранснафта» змушує підприємство імпортувати нафту за невигідним маршрутом.

Протягом серпня «Укртранснафта» неодноразово зверталася до компанії з пропозицією перейти на транспортування нафти за маршрутом «32-й км держкордону України з Білоруссю – Одеський НПЗ». Зокрема, 31 серпня поточного року підприємство одержало чергове офіційне повідомлення про те, що з 1 жовтня поставки нафти на НПЗ здійснюватиметься за новим маршрутом.

При цьому «Укртранснафта» повідомила, що йдеться не про нав`язування нового маршруту, а про можливість транспортування нафти ще одним альтернативним маршрутом. За інформацією «Укртранснафти», вибір маршруту, яким може здійснюватися транспортування нафти на Одеський НПЗ, залежить від дій російського оператора магістральних нафтопроводів АК «Транснафта».

Довідка УНІАН. Одеський НПЗ здатний щороку переробляти 2,8 млн. тонн нафти.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 р.) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дала можливість випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне паливо – за стандартом Євро-4.

В результаті реалізації другого етапу реконструкції Одеського НПЗ, який планується проводити без зупинки виробництва, глибина переробки сировини зросте до 96%, а вихід світлих нафтопродуктів – до 74%.

З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

У січні-серпні 2009 року Одеський НПЗ збільшив переробку нафтової сировини на 24,5% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1440,6 тис. тонн.