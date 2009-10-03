Міліція просить працівників лікарень не прогавити злочинця

Правоохоронці Київської області закликають працівників медичних закладів регіону негайно повідомляти міліції про звернення по допомогу осіб, які отримали будь-які тяжкі тілесні ушкодження, в тому числі вогнепальні поранення.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи за фактом розстрілу працівників торговельного центру «4 room» в Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, у Києві на Окружній дорозі невідомі розстріляли власника меблевого торгового центру «4 room» та його охорону.

Власник торгового центру помер від кульових поранень у лікарні. Двоє його охоронців загинули на місці збройного нападу.

Нападники зникли на двох автомобілях, один з яких згодом потрапив у ДТП. Як повідомило джерело, водія цього автомобіля було виявлено мертвим з вогнепальним пораненням.

ГУ МВС в Київській області порушило кримінальну справу. Особа, яка здійснила збройний напад, розшукується.