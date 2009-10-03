Куди подіти уранові відходи з берега Дніпра?

03:21, 03 жовтня 2009
Суспільство
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Затверджено цільову екологічну програму

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову екологічну програму для приведення у безпечний стан уранових об`єктів виробничого об`єднання «Придніпровський хімічний завод».

Відповідна постанова Кабміну №1029 від 30 вересня 2009 р. опублікована на урядовому сайті.

Замовником програми є Міністерство палива та енергетики України, керівником – міністр палива та енергетики, виконавцями – Мінпаливенерго і держпідприємство «Бар`єр».

Програма розрахована на 2010-2014 рр. Джерелами фінансування будуть державний бюджет і міжнародна технічна допомога. Загальний прогнозований обсяг фінансування становить 84,3 млн. грн., зокрема, у 2010 році – 26,7 млн. грн., у 2011 р. – 23,4 млн. грн., у 2012 р. – 17,5 млн. грн., у 2013 р. – 11 млн. грн., у 2014 р. – 5,7 млн. грн.

У постанові зазначається, що метою програми є ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності заводу і приведення небезпечних уранових об`єктів, які знаходяться на балансі держпідприємства «Бар`єр», в екологічно безпечний стан.

У постанові розглядаються два варіанти вирішення проблеми. Перший передбачає демонтаж будівель і споруд, ліквідацію хвостосховищ, розташованих на території проммайданчика заводу, і вивіз відходів уранового виробництва, які зберігаються в хвостосховищах, у спеціально обладнані місця для їх довгострокового безпечного зберігання. Другий варіант передбачає захоронення хвостосховищ на місці їх розташування. Недоліком першого варіанту є необхідність залучення значного обсягу коштів, другого – те, що його реалізація не забезпечує довготривалого безпечного зберігання хвостосховищ на території проммайданчика, зокрема, на схилах Дніпра. Оптимальний варіант вирішення проблеми буде визначений після розробки відповідної проектної документації.

 

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