У вагоні електропотягу Чернігів-Київ сталося коротке замикання
11:28, 03 жовтня 2009Суспільство
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Повідомлення МНС
О 22:37 2 жовтня на залізничній станції Велика Димерка Броварського району Київщини, в четвертому вагоні електропотягу „Чернігів - Київ”, через несправність сталося коротке замикання в електромережі без послідуючого горіння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих унаслідок інциденту немає. Пасажири своєчасно залишили вагон.
Затримки руху поїздів не було. На місці події працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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