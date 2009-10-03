У вагоні електропотягу Чернігів-Київ сталося коротке замикання

О 22:37 2 жовтня на залізничній станції Велика Димерка Броварського району Київщини, в четвертому вагоні електропотягу „Чернігів - Київ”, через несправність сталося коротке замикання в електромережі без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих унаслідок інциденту немає. Пасажири своєчасно залишили вагон.

Затримки руху поїздів не було. На місці події працювала опергрупа Головного облуправління МНС.