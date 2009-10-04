У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з оборотом 40 млн.

У Дніпропетровську ліквідовано конвертацій ний центр, через який незаконно переведено в готівку 40 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в області.

Організатори конвертаційного центру також переказували кошти на рахунки семи фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Крім того, центр використовував реквізити однієї з компаній-нерезидентів України для незаконного виведення з країни коштів. Встановлено, що зловмисники через нерезидента вивели за кордон понад 5 млн. грн. Відносно організаторів нелегального конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).