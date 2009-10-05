Ющенко про вищу освіту, патріотизм, Болонський процес і надлишок юристів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний у необхідності подальшого реформування та удосконалення системи вищої освіти в Україні.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з членами Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.

«Ми все повинні зробити, щоб мати освічену націю. У цьому є особлива місія держави», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши на особливій ролі освітян як «авангарда, за яким йде все суспільство».

У цьому контексті він закликав представників української вищої школи дбати не лише про високі стандарти навчання, а й формувати активну громадянську патріотичну позицію студентства і запропонував вищим навчальним закладам долучитися до національних гуманітарних проектів – вшанування жертв Голодомору, відбудови Батурина, відзначення річниць бою під Крутами тощо.

Глава держави висловив переконання, що освіта має бути безумовним пріоритетом усіх гілок влади. «Я як Президент все робитиму для того, щоб місія освіти з кожним днем зростала», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Свідченням державної уваги до цієї сфери Президент назвав динамічне зростання бюджетних видатків на освіту. Якщо у 2004 році, за його даними, ця сума становила 18,3 млрд. грн., то у 2008 році - 58,3 млрд. грн., у 2009 році - 65,8 млрд. грн., а проектом держбюджету-2010 передбачено 77,3 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО звернув увагу на реформи в галузі освіти, найбільш вагомою з яких назвав запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знань випускників, що надало усім абітурієнтам рівні можливості для здобуття вищої освіти та подолання корупції при вступі до вишів. Не менш важливим здобутком, за його словами, стало приєднання України до Болонського процесу, посилення соціального захисту всіх учасників навчального процесу, підвищення зарплати вчителям і викладачам тощо.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО запропонував ректорам спільно обговорити і сформувати єдине бачення подальших кроків модернізації вищої освіти, насамперед удосконалення мережі вишів та їхньої структури. Сьогодні, додав він, мережа вищих навчальних закладів України налічує 881 заклад, з яких 353 мають ІІІ-ІV рівні акредитації (університети, академії, інститути, консерваторії).

Як приклад глава держави навів такі країни як Велика Британія, де відповідний показник складає 96, Франція – 78, Італія – 65, Іспанія – 5, Польща – 11.

Проблемою багатьох вишів Президент назвав замалу кількість студентів, що в середньому становить всього 6,6 тис. осіб, коли у більшості країн світу в університетах навчається в середньому 30 тис. студентів. Також, на його думку, необхідно удосконалити систему підпорядкованості державних університетів 26 різним міністерствам і відомствам.

Президент констатував, що проведене ЗНО випускників шкіл виявило ряд обставин негативного характеру, а минулорічні і цьогорічні вступні кампанії - проблеми з пільговими категоріями абітурієнтів. Він висловив переконання, що такі категорії як діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди мають бути максимально соціально захищеними, проте чинна система тестування призводить до того, що кількість «пільговиків» у престижних вузах і на популярних спеціальностях інколи перевищує обсяг держзамовлення.

Президент нагадав, що існує доручення профільному віце-прем’єру та міністрові освіти і науки усунути такі недоліки при проведенні вступної кампанії наступного року. «Це тільки укріпить ту систему зовнішнього тестування, яку ми сьогодні маємо», - переконаний глава держави.

У контексті здійснення подальших реформ освіти В.ЮЩЕНКО нагадав, що в інтегруванні до Болонського процесу Україна має продемонструвати послідовність, зокрема виконати такі вимоги, як моніторинг запровадження у вишах кредитно-трансферної системи, організувати освітній процес відповідно до європейських стандартів, створити національні рамки кваліфікацій відповідно до загальноприйнятої європейської практики. Це має бути зроблено з тим, щоб уже з 2010 року включитися до реалізації другого етапу Болонського процесу, який триватиме до 2020 року.

Президент висловив готовність сприяти створенню умов для автономії навчальних закладів, які готові самостійно відповідати за навчальний процес, управління об’єктами інтелектуальної власності, самостійно розпоряджатися заробленими коштами. Він також висловився за формування належного рівня наукових досліджень та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах України, особливо в університетах.

Підтримуючи політику державного замовлення, В.ЮЩЕНКО водночас констатував, що такі кошти часто витрачаються неефективно, про що свідчить надлишок економістів та юристів й одночасно дефіцит інженерних і будівельних кадрів. У результаті лише третина випускників вишів отримує направлення на роботу. Відтак Президент висловився за те, щоб виправити такий дисбаланс у підготовці фахівців.

Спілка ректорів державних вищих навчальних закладів України об’єднує 223 керівників вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Президент спілки - ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Леонід ГУБЕРСЬКИЙ.